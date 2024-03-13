الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" توزع وجبات إفطار على الصائمين (صور)

جانب من توزيع الوجبات
جانب من توزيع الوجبات على الصائمين

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد – معك فى رمضان" فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتجهيز عدد من وجبات الإفطار وتوزيعها على المواطنين الصائمين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار، وكذا العمالة غير المنتظمة بعدد من المناطق بنطاق محافظتى (القاهرة - الجيزة). 

وتم إيفاد عدد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالاشتراك مع مديريتى أمن (الجيزة- القاهرة) للمشاركة فى الفعالية.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أطر التواصل مع أطياف المجتمع.

جاء ذلك فى إطار ثوابت استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى والتعاون مع أطياف وفئات المجتمع والتواصل الفعال بكافة المناسبات.. بما يسهم فى تعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد حياة كريمه وجبات الافطار محافظتى القاهرة - الجيزة

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