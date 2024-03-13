إصابة 10 اشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" أعلى الطريق الأوسطى

أصيب 10 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم للمستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت الجهات المختصة التحقيق.