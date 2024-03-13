الأربعاء 13 مارس 2024
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بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

إصابة 8 أشخاص بينهم
إصابة 8 أشخاص بينهم سيدات في حادث انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

أصيب 8 اشخاص بينهم 3 سيدات في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق طامية سرسنا الزراعي عند مدخل عزبة مينا، بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة أجرة بالفيوم


تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بتلقي اشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة اجرة على طريق طاميه سرسنا الزراعي بالقرب من مدخل عزبة مينا، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بينهم 3 سيدات وهم: (عواطف حسن 48 سنه ) مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، (روحيه عبد العزيز )، 44 عاما مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، (خلود عادل)، 19سنه  مصابه بتجمع دموي بالوجه وبكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة كل ( حسين علي) 57 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم،و ( عاشور عيد حسن) 60 سنه، مصاب بكسر في القدم اليسريوكدمات وسجاجات متفرقة بالجسم، و( جمال جمعه )، 53 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و(عويس حسن) 49عامامصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و( محمد رمضان ) 33 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ 5 سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم؛ تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

إصابة 8 أشخاص حادث انقلاب سيارة أجرة طريق طامية سرسنا الزراعي اللواء ثروت المحلاوي مأمور قسم شرطة طاميه مرفق إسعاف الفيوم

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