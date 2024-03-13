الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع كراتين مواد غذائية بـ 12 قرية على الأسر الأولى بالرعاية بمركز إطسا بالفيوم

توزيع كراتين مواد
توزيع كراتين مواد غذائية ب (12) قرية بمركز اطسا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، جمعية الأورمان فى توزيع عدد 1200 كرتونة مواد غذائية على (1200) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بعدد 12 قرية بمركز أطسا وهم قرى قلهانه ومنشيه ربيع وبريك وعزبه قلمشاة وقلمشاه والسلام  والجعافره  والصوافنه  وخلف  وبحر ابو المير والدبيكى دفنو والعتامنه، وذلك فى اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك. 


يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك


وأكد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.


وأضاف شعبان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.


 

توزيع كراتين مواد غذائية ب (12) قرية بمركز اطسا
توزيع كراتين مواد غذائية ب (12) قرية بمركز اطسا
توزيع كراتين مواد غذائية ب (12) قرية بمركز اطسا
توزيع كراتين مواد غذائية ب (12) قرية بمركز اطسا
توزيع كراتين مواد غذائية بمركز اطسا بالفيوم مديرية التضامن الإجتماعي مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم جمعية الأورمان

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