الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب منذ قليل 6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بالطريق الدائري بالفيوم، بعد مدخل قرية العامرية باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل حادث تصادم سيارتين بالفيوم 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم يفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، تفيد تلقيها إشارة من مرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل بالطريق الدائري، بعد مدخل قرية العامرية بدائرة المركز، ووجود مصابين.

قوات الأمن تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية عن أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة، فانقلب في نهر الطريق، وأدى إلى إصابة 6 أشخاص، تراوحت إصابتهم ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما تمت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

جنايات الفيوم تقضى بإعدام قاتل ابنته لشكه فى سلوكها

وكانت قد أيدت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبوذكري، رئيس المحكمة، حكم الإعدام على المتهم محمد مختار بقتل ابنته شهد، ومقيم قرية بني صالح بمركز الفيوم، بعد موافقة فضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.


رأي مفتي الديار المصرية 


جاء ذلك عقب إرسال أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه في شهر فبراير الماضي، إذ جاء قرار إعدامه بإجماع الآراء.

اصابة 6 اشخاص تصادم سيارتين الفيوم اللواء ثروت المحلاوي الطريق الدائري بالفيوم مستشفى التأمين الصحي

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