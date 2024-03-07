الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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انطلاق القوافل الشاملة ضمن "تنمية القرية المصرية" بقرية البسيونية بالفيوم

جامعة الفيوم: انطلاق
جامعة الفيوم: انطلاق القوافل الشاملة ضمن مشروع تنمية القرية

انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات القوافل الشاملة التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ضمن مشروع تنمية القرية المصرية بالتعاون مع كلية الطب وكلية التربية للطفولة المبكرة وجمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية ومديرية الصحة بالفيوم وذلك بالوحدة الصحية بقرية البسيونية بمركز الفيوم.

تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدى محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة.

صرح عاصم العيسوي، أن القوافل الشاملة تأتي انطلاقًا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تقديم الخدمات للمجتمع المحلي، وتتضمن قوافل طبية وندوات توعية بقرى البسيونية وكفور النيل خلال شهري مارس وإبريل 2024م.

وأضاف أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها اليوم نجحت في تقديم خدمات الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد ٣١٧حالة، حيث تم الكشف على ٩٥حالة في تخصص الرمد و٨٢حالة فى الباطنه و٦٧ أطفال.

واشتركت مديرية الصحة بالفيوم بتخصص الأسنان وبلغ عدد الحالات التي تم الكشف عليها 73 حالة أسنان، وتم تحويل ٦٠ حالة لإجراء العمليات المختلفة لمستشفيات جامعة الفيوم على نفقه الجمعية الممولة للمشروع.

وأكد أنه خلال القافلة الشاملة تم عمل ندوة توعوية حول الاكتشاف المبكر للاعاقه، وحاضر خلالها الدكتورة دعاء حسنى المدرس بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، وتناولت سيادتها الاكتشاف المبكر للإعاقة، وكيفية التعامل مع المعاق فى ضوء مجموعة من المحاور الأساسية مثل ماهية الإعاقة، أسبابها، تصنيفها، أنواعها وأهمية الاكتشاف المبكر للاعاقه، دور الأهل تجاه الابن المعاق، وأهم الخدمات التي تقدمها الدولة في ظل الإدارة الرشيدة لهم، ومن خلال الحوار ومناقشة الأهالي والحضور تم استعراض أفضل وابسط الطرق فى التعامل معهم بفاءتهم المختلفة.

وأشار إلى أن جامعة الفيوم ومستشفياتها لا تبخل في تقديم كافة أشكال المساعدات الطبية لمجتمع الفيوم من أجل المساهمة في رفع الوعي الصحى للمجتمع المحلي.

وفى نهاية القافلة قدم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم والمشاركين في القافلة على الجهود المبذولة في القافلة.

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جامعة الفيوم مشروع تنمية القرية المصرية قرية البسيونية الفيوم كلية الطب محافظ الفيوم مديرية الصحة بالفيوم

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