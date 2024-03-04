تأييد حكم الإعدام للمتهم بقتل وسرقة بائعة خضروات بالفيوم

أيّدت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الفيوم المنعقدة، الاثنين، برئاسة المستشار ياسر محرم، حكم الإعدام على إبراهيم حسين، المتهم بقتل سالمة عبد الحميد وسرقته بعد موافقة مفتى الجمهورية وأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

جاء القرار بإجماع الآراء بعد أن حددت المحكمة جلسة دور الانعقاد في الرابع من مارس الجاري، للنطق بالحكم، حيث تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة السيدة سالمة عبدالعال على وشهرتها «أم جمال» في العقد السابع من العمر وتعمل بائعة خضار، مقيمة بقرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم، ملقاة في بحر سنورس ورأسها مهشمة وطافية على سطح البحر.

وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة بجريمته، قائلاً: “مش فاكر عملت كده ولا إيه”، مضيفًا بأنه يعاني من نوبات صرع.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة السيدة.

جرى تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم وضم العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد السوهاجي معاون مباحث المركز.

أكدت التحريات أن وراء جريمة مقتل السيدة التي تعمل بائعة خضروات، سائق تروسيكل يدعى إبراهيم حسين في العقد السادس من العمر، يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم، إذ كانت تثق فيه بشكل كبير، وكان ينقلها إلى الأسواق الأسبوعية في أسواق المراكز الأسبوعية بمحافظة الفيوم.

وأوضحت التحريات أن السيدة طلبت من القاتل توصيلها فى ساعة مبكرة الأسبوع الماضى، إلى سوق الثلاثاء بمدينة الفيوم، إلا أنه اصطحبها إلى مكان خالي وضربها على رأسها، وألقى جثتها فى مياه بحر سنورس بمدخل مدينة الفيوم، وسرق المشغولات الذهبية التى كانت ترتديها، حسبما أظهرت كاميرات المراقبة.

اعترف المتهم أثناء التحقيقات أمام المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز بارتكابه الجريمة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية، وجري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق وقررت النيابة بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

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