السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز

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إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

إصابة 9 شخاص في حادث
إصابة 9 شخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل محمية وادي الريان، بدائرة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق وسقط ركابها أرضًا مما أحدث إصاباتهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة يوسف الصديق  يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بتلقي إشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدخل محمية وادي الريان، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة الشرطه وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدخل محمية وادي الريان ووجود مصابين.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ 5 سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم؛ تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

إصابة 9 شخاص حادث إنقلاب سيارة ملاكي الفيوم اللواء ثروت المحلاوي مأمور قسم شرطة يوسف الصديق مرفق إسعاف الفيوم محمية وادى الريان

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