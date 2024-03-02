وفاة شاب باختناق أثناء الاستحمام بسبب بخار الماء فى الفيوم

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بسبب الاختناق جراء استنشاق بخار الماء بسبب سخان المياه، داخل حمام الشقة مقر سكنه بمدينة دمو بدائرة مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى بواسطة سيارة إسعاف وحرر محضر بالواقعة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تفاصيل وفاة طالب في الفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى التأمين الصحي، شابًا يدعى "حازم أحمد علاء 19 عامًا"، جثة هامدة، وتمت مناظرة الجثة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

تحريات أجهزة البحث

وتبين من التحريات التي أجراها رجال البحث الجنائي بدائرة مركز الفيوم، أنه خلال الاستحمام تعرض الشاب لاختناق بسبب استنشاق بخار الماء وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وتبين بأن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق نتيجة استنشاقه بخار ماء السخان.