إنهيار المتهم بقتل بائعة خضروات بالفيوم: "الديون السبب"

حالة من الإنهيار والبكاء الشديد أصابت المتهم إبراهيم حسين بقتل بائعة خضروات بالفيوم بعد تأييد الحكم بإحالة أوراقه لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي بعد إعادة محاكمته لإحالة ملف القضية لدائرة أخرى بعد إصدار الحكم الأول بالاعدام في شهر ديسمبر.

أنا مريض صرع

قال المتهم لـ"الدستور"، من داخل قفص محكمة جنايات الفيوم:"أنا ندمان وكنت متوقع تخفيف الحكم بسبب إني مريض صرع وكبير في السن ولم أكن أدرك وقتها وجاءت لي حالة الصرع ومعرفش قتلتها إزاي".

واعترف المتهم بأن بائعة الخضروات كانت تعطف عليه وتعطيه يأكل يشرب، لكن سبب الديون جعلته يقتلها: " لأ أدري كيف، وجات لي حالة صرع وقتلتها من غير ما أدري حتى الآن معرفش اتقتلت إزاي".

دموع الندم

أضاف المتهم "قمت بتغطيتها بنفس البطانية التي أعطتها لى خوفا علي من البرد، غطيتها بها بعد ما قتلتها وفي لحظة انهمرت دموع الندم والحسرة وقال: كانت بتعطيني أكثر من بطانية وبتأكلني.

استكمل المتهم حديثه:"من وقت ما لبست البدلة الحمراء بكلم نفسي وجات لي حالة صرع عدة مرات والمرحومة بتأتي لي في المنام وتقولي قتلتني ليه يا إبراهيم حقي هاخده منك أمام ربنا" وتابع المتهم، أنا مش خايف من الإعدام أنا خايف من لقاء ربنا هقوله إيه لما يسألني قتلت روح بدون ذنب ليه.

إحالة أوراق المتهم للمفتي

وأصدرت محكمة جنايات الفيوم، الإثنين، قرارًا يفيد بمعاقبة سائق تروسيكل بالإعدام شنقًا على خلفية اتهامه بإنهاء حياة بائعة خضروات مسنة من أجل سرقتها بحجة سداد ديونه، في واقعة شهدتها قرية الزملوطي بمركز الفيوم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد الأشرف مأمور مركز شرطة سنورس بالفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على سيدة مسنة طافية على سطح بحر سنورس الغربي.

ضبط المتهم

وجرى تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، وضم العقيد معتز اللواء مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد السوهاجي معاون مباحث المركز.

وأكدت التحريات أن وراء جريمة مقتل السيدة التي تعمل في بيع الخضروات، سائق تروسيكل يدعى إبراهيم حسين، في العقد السادس من العمر، يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم، إذ كانت تثق فيه بشكل كبير، وكان ينقلها إلى الأسواق الأسبوعية بمراكز بمحافظة الفيوم.

كشفت التحريات أن السيدة طلبت من القاتل توصيلها في ساعة مبكرة الأسبوع الماضي إلى سوق الثلاثاء بالفيوم إلا أنه اصطحبها إلى مكان خالي وضربها على رأسها وألقى بجثتها في مياه بحر سنورس بالفيوم وسرق مشغولاتها الذهبية حسبما أظهرت كاميرات المراقبة.

اعتراف المتهم

واعترف المتهم أنه في أثناء التحقيقات أمام المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز بارتكابه الجريمة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية وجرى تحرير محضرا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على نيابة مركز الفيوم التى باشرت سير التحقيقات.

إنهيار وبكاء المتهم بقتل بائعة الخضار بالفيوم

إنهيار وبكاء المتهم بقتل بائعة الخضار بالفيوم

إنهيار وبكاء المتهم بقتل بائعة الخضار بالفيوم