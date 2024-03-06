الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شهداء لقمة العيش.. وفاة أولاد عم بالفيوم خلال عملهما في السعودية

وفاة أولاد العم من
وفاة أولاد العم من الفيوم بالسعودية

حالة من الصدمة والحزن الشديد سادت بين أهالي قرية وليدة، التابعة لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم بعد وصول خبر وفاة اثنين من أبناء القرية أثناء عمله في النقاشة، خلال عملهما بالسعودية إلا أنّه سقط من علو.

وفاة شخصين من الفيوم خلال عملهما بالسعودية
وقال حاتم علي، أحد أبناء قرية وليدة بالفيوم، إن القرية فوجئت بنبأ وفاة الشابين، أثناء قيامهم بعملهم في دهان إحدى العقارات السكنية بعدما سقط من فوق سقالة على علو مرتفع ليسقط الاثنين ما أسفر عن مصرع سيد حسين الشافعي 25 عامًا، وابن عمه عمر عبد العظيم الشافعي 29عاما، وتم  نقلهما إلى أحد مستشفيات المملكة.

وأردف أن خبر وفاة الاثنين جاء كالصاعقة على أبناء القرية وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية.

وأضاف حاتم أن عمر سافر منذ عام إلى المملكة للعمل في أعمال البناء، ثم تبعه ابن عمه سيد منذ 15 يومًا وخلال عملهما سقط عليهما جدار؛ ما أودى بحياتهما على الفور قبل وصول سيارة الإسعاف.

وواصل أن السلطات السعودية صرحت بدفن ونقل جثمان الاثنين دون الحاجة إلى تشريحهما، خاصة أنه لا يوجد أي اتهام أو شبهة جنائية وجرى الكشف على الجثمانين، وجرى تحنيطهم ووضعهم داخل الصندوق، وفقا للقواعد القانونية المتبعة بالمملكة.

وأشار إلى أن القنصلية المصرية العامة في الرياض صرحت بنقل الجثمانين إلى مصر بعد الانتهاء من إجراءات الترحيل.

حالة من الإنهيار والبكاء الشديد أصابت المتهم إبراهيم حسين بقتل بائعة خضروات بالفيوم بعد تأييد الحكم بإحالة أوراقه لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي بعد إعادة محاكمته لإحالة ملف القضية لدائرة أخرى بعد إصدار الحكم الأول بالاعدام في شهر ديسمبر.

أنا مريض صرع
وقال المتهم من داخل قفص محكمة جنايات الفيوم:"أنا ندمان وكنت متوقع تخفيف الحكم بسبب إني مريض صرع وكبير في السن ولم أكن أدرك وقتها وجاءت لي حالة الصرع ومعرفش قتلتها إزاي".

شهداء لقمه العيش وفاة أولاد العم من الفيوم السعودية قرية وليدة أبشواي المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين بالفيوم

وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يترأسان المجلس الاقتصادي الاجتماعي

إنهيار المتهم بقتل بائعة خضروات بالفيوم: "الديون السبب"

تأييد حكم الإعدام للمتهم بقتل وسرقة بائعة خضروات بالفيوم

جامعة الفيوم تنظم معرض "أهلًا رمضان" بكلية الخدمة الاجتماعية

وفاة شاب باختناق أثناء الاستحمام بسبب بخار الماء فى الفيوم

إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

الأكثر قراءة

ماذا يحدث فى أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزى؟.. رئيس الشعبة يجيب:

مستثمرون: توقعات بجذب 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

محافظ البنك المركزى يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

عطل فنى يضرب فيسبوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟