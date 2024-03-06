شهداء لقمة العيش.. وفاة أولاد عم بالفيوم خلال عملهما في السعودية

حالة من الصدمة والحزن الشديد سادت بين أهالي قرية وليدة، التابعة لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم بعد وصول خبر وفاة اثنين من أبناء القرية أثناء عمله في النقاشة، خلال عملهما بالسعودية إلا أنّه سقط من علو.

وفاة شخصين من الفيوم خلال عملهما بالسعودية

وقال حاتم علي، أحد أبناء قرية وليدة بالفيوم، إن القرية فوجئت بنبأ وفاة الشابين، أثناء قيامهم بعملهم في دهان إحدى العقارات السكنية بعدما سقط من فوق سقالة على علو مرتفع ليسقط الاثنين ما أسفر عن مصرع سيد حسين الشافعي 25 عامًا، وابن عمه عمر عبد العظيم الشافعي 29عاما، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات المملكة.

وأردف أن خبر وفاة الاثنين جاء كالصاعقة على أبناء القرية وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية.

وأضاف حاتم أن عمر سافر منذ عام إلى المملكة للعمل في أعمال البناء، ثم تبعه ابن عمه سيد منذ 15 يومًا وخلال عملهما سقط عليهما جدار؛ ما أودى بحياتهما على الفور قبل وصول سيارة الإسعاف.

وواصل أن السلطات السعودية صرحت بدفن ونقل جثمان الاثنين دون الحاجة إلى تشريحهما، خاصة أنه لا يوجد أي اتهام أو شبهة جنائية وجرى الكشف على الجثمانين، وجرى تحنيطهم ووضعهم داخل الصندوق، وفقا للقواعد القانونية المتبعة بالمملكة.

وأشار إلى أن القنصلية المصرية العامة في الرياض صرحت بنقل الجثمانين إلى مصر بعد الانتهاء من إجراءات الترحيل.

حالة من الإنهيار والبكاء الشديد أصابت المتهم إبراهيم حسين بقتل بائعة خضروات بالفيوم بعد تأييد الحكم بإحالة أوراقه لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي بعد إعادة محاكمته لإحالة ملف القضية لدائرة أخرى بعد إصدار الحكم الأول بالاعدام في شهر ديسمبر.

أنا مريض صرع

وقال المتهم من داخل قفص محكمة جنايات الفيوم:"أنا ندمان وكنت متوقع تخفيف الحكم بسبب إني مريض صرع وكبير في السن ولم أكن أدرك وقتها وجاءت لي حالة الصرع ومعرفش قتلتها إزاي".