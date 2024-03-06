إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين بالفيوم

شهدت انتخابات نقابة الأطباء البيطريين التكميلية بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، والمُقامة بمقر النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالفيوم بميدان رفعت عزمي إقبالًا كثيفًا، لإدلاء أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، لاختيار نقيب للنقابة العامة ونقيب النقابة الفرعية بمحافظة الفيوم.

وبحسب اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة البيطريين 2024 محافظة الفيوم، فإنّ المرشحين لانتخابات التجديد النصفي بمحافظة الفيوم على مقعد النقيب هما: الدكتور أسامة علي مخلوف حسن، وشهرته الدكتور أسامة مخلوف، والدكتور علي سعد علي محمد.

المرشحون لعضوية نقابة البيطريين بالفيوم

ويتنافس على مقاعد عضوية نقابة البيطريين 2024 فرعية الفيوم أكثر من 15 سنة كل من: الدكتور أيمن رشاد حسين عبد الجواد وشهرته أيمن رشاد، والدكتورة سوزانا أشرف عبد الله محمود وشهرتها سوزانا أشرف، والدكتورة صفاء إبراهيم محمد محمد وشهرتها صفاء إبراهيم، والدكتورة ماجدة أنور عبد العليم الكافوري وشهرتها ماجدة الكافوري.

يتنافس على مقاعد عضوية النقابة الفرعية أقل من 15 سنة كل من: الدكتورة سلمى عصام الدين رشاد قطب، والدكتور شعبان إبراهيم علي إبراهيم وشهرته شعبان البطران، والدكتور عمار محمد عمار خميس وشهرته عمار العوامي، الدكتور محمد محمود حمدي جمعة، وشهرته محمد حمدي.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين