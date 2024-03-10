جنايات الفيوم تقضي بإعدام قاتل ابنته لشكه في سلوكها

أيدت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم ابو ذكري، رئيس المحكمة، حكم الإعدام على المتهم 'محمد مختار' بقتل ابنته شهد، ومقيم قرية بني صالح بمركز الفيوم، بعد موافقة فضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.



رأي مفتي الديار المصريه



جاء ذلك عقب إرسال أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه في في شهر فبراير الماضي، إذ جاء قرار إعدامه بإجماع الآراء.

ويذكر بأن هيئة المحكمة قضت الشهر فبراير الماضي، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بإحالة أوراق المتهم محمد مختار، بقتل ابنته شهد، ومقيم قرية بني صالح بمركز الفيوم، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعي نحو إعدام المتهم، وحددت جلسة في ثاني أسبوع من شهر مارس، للنطق بالحكم.

تفاصيل القضية



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم مركز الفيوم، يفيد بوصول فتاة تدعى شهد محمد مختار ومقيمة بعزبة الصمت التابعة لقرية بني صالح بدائرة المركز إلى مستشفى الجامعة القديمة بالفيوم، جثة هامدة مخنوقة وبه آثار مادة كاوية، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 16 عاما، وتبين أن والدها من ارتكب الواقعة لشكه في سلوكها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها، فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن الأهالي لدفنها في مقابر أسرتها بالقرية.

وكان قد لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بسبب الاختناق جراء استنشاق بخار الماء بسبب سخان المياه، داخل حمام الشقة مقر سكنه بمدينة دمو بدائرة مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى بواسطة سيارة إسعاف وحرر محضر بالواقعة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.