الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

6 مصابين بانقلاب أتوبيس بميدان الرماية

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس بميدان الرماية نطاق قسم شرطة الهرم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع بانقلاب أتوبيس نقل عام بعد ميدان الرماية اتجاه الفيوم، وانتقل رجال المرور والمباحث إلى موقع الحادث وتبين إنقلاب أتوبيس نقل عام نتج عنه إصابة 6 أشخاص ويجرى رجال المباحث التحريات.

وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

قسم شرطة الهرم أتوبيس بميدان الرماية انقلاب أتوبيس

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