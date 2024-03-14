الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن يضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبى بـ120 مليون جنيه

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

تواصل  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 120 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

اجهزة الامن م الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي الاقتصاد القومي للبلاد الضربات الأمنية

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