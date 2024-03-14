ضبط لصوص يسرقون المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلى بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع "فيسبوك" بشأن قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بسرقة مبلغ مالى من أحد الأطفال عقب سحبه من إحدى ماكينات الصراف الآلي بالمنوفية.

بالفحص تبين ورود بلاغين للأجهزة الأمنية بالمنوفية من شخصين (أحدهما الوارد بالشكوى المشار إليها) تضررا خلالها من قيام شخصين بمغافلتهما حال ترددهما على ماكينات الصراف الآلى والاستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهما أثناء قيامهما بسحب مبالغ مالية، وعقب ذلك يتلقيان رسائل عبر هواتفهما المحمولة تفيد بسحب مبالغ مالية من حساباتهما الشخصية.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهما عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.