الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط مزوري محررات رسمية وترويجها "أونلاين" بالبحيرة

متهمين
متهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن الترويج لإصدار محررات رسمية مقابل مبالغ مالية.

بعمل التحريات وجمع المعلومات تبين قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من شخصين، سيدة لهم معلومات جنائية - مقيمين بالبحيرة بتزوير المحررات الرسمية والترويج لها عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عدد من الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية وعدد كبير من أصول مستندات معدة للتزوير خالية البيانات والأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ملابسات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك محررات رسميه مبالغ مالية التحريات تشكيل عصابي

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