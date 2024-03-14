القبض على مالك شركة بـ300 كيلو تبغ فى الجمالية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بـمديرية أمن القاهرة قيام مالك شركة - مقيم بمحافظة الجيزة بإدارته مخزنًا بدون ترخيص كائنًا بدائرة القسم، وتجميعه كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر ووضعه داخل زجاجات وأكياس مدون عليها علامات تجارية مقلدة بقصد طرحه بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

باتخاذ الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل المخزن على (3 أجولة بداخلها كمية من تبغ السجائر وزنت 300 كجم - 84 زجاجة تبغ "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها" - كمية من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة والملصقات) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرمية بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في السلع والمنتجات مجهولة المصدر.