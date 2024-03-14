القبض على 4 أشخاص استولوا على أموال محاسب شركة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من محاسب بإحدى الشركات- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية باتفاقه من خلال عاطلين مقيمين بدائرة القسم مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم لاستبدال مبلغ 2.8 مليون جنيه بعملات أجنبية.

وكشفت التحريات عند وصول المُبلغ والعاطلين لمحل إقامة القائم بتغيير العملة فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة وقاموا باصطحابه داخل سيارته الملاكي كذا اصطحاب الشخص القائم بعملية استبدال العملة وبحوزته المبلغ المالي المُشار إليه داخل السيارة الميكروباص ولاذوا بالهرب، إلا أن المرافقين للمبلغ استغاثوا بالأهالي الذين تمكنوا من ضبط اثنين من المتهمين ولاذ الباقي بالهرب.

بإجراء التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 4 أشخاص من بينهم مالك المنزل محل البلاغ وبحوزتهم المبلغ المالي المستولى عليه- السيارة الميكروباص المُستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهتهم أقر مالك المنزل بأنه استعان بباقي المتهمين على ارتكاب الواقعة بقصد النصب والاحتيال على المجنى عليهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.