خلال مشاجرة لخلافات مالية.. القبض علي عاطل أنهى حياة آخر بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا، من أحد المستشفيات باستقبال جثة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بجروح في أماكن متفرقة بالجسم.

تفاصيل التحريات

وبالانتقال والتحري وسؤال والده اتهم عاطلا "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز بالتعدي على نجله بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنيا من ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.