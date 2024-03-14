"الداخلية" تضبط هارباً من 606 سنوات سجن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بمشاركة عدد من مديريات الأمن، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

- ضبط سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، لكونها محكوم عليها بالسجن 10 سنوات في جناية «تزوير»، وبالحبس 33 سنة، وكفالات مالية في 12 حكم بتهم «تبديد».

- ضبط (موظف بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، لكونه محكوم عليه في 128 حكم في قضايا «تبديد، ضرب، غش أغذية»، بلغت العقوبات فيها 165 سنة حبس وكفالات وغرامات مالية.

ضبط تاجر سيارات، مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، لكونه محكوم عليه في 216 حكم في قضايا «تبديد»، وبلغت العقوبات 606 سنوات حبس وكفالات مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.