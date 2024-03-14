الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 14002 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

قامت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بشن الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تضبط 1774 قضية

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1774 قضايا متنوعة.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 14002 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

أجهزة الوزارة قطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية ضبط 1774 قضايا متنوعة سرقة تيار كهربائي

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