الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مقتل عامل على يد 4 شباب تحرشوا بخطيبته بأبوالنمرس

جثة
جثة

نجحت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الخميس، في القبض على 4 متهمين بقتل شاب لمعاتبته لهم على التحرش بخطيبته في منطقة أبوالنمرس.

وصرحت النيابة العامة، بدفن جثمان الشاب الضحية ويُدعى فرحات، وتبين وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به من طعنة نافذة في البطن وجُرح قطعي في الساق، سلاح أبيض (مطواة).

استمعت النيابة لأقوال خطيبة المجني عليه، وقالت إن المتهمين كانوا يتحرشون بها لفظيًا وبتدخل الضحية لإنهائهم عما يفعلونه لم يعجبهم الأمر، واعتدوا عليه وقتلوه أمام أعينها.

وعقب نقل الشاب إلى المستشفى، ولقي مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وحيث أخطرت الشرطة بوصول شاب جثة هامدة لتبدأ التحريات حول الواقعة.

وأفادت التحريات بأن الشاب المجني عليه كان يستعد لركوب ميكروباص مع خطيبته، بينما كان المتهمون يسيرون بتوك توك وينالون منها بألفاظ خادشة للحياء.

أجهزة الأمن في الجيزة القبض 4 متهمين قتل شاب التحرش

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