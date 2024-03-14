الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، 4 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الوايلى.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين لهم معلومات جنائية، وتم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر - 2 سلاح أبيض "سنجة".

أوضحت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بسرقة الدراجة النارية وأقروا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الاتجار واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية باسلوب "توصيل الأسلاك".

محكمة جنايات القاهرة 4 أشخاص السجن المشدد 5 سنوات تشكيل عصابي سرقة الدراجات النارية

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