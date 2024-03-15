الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهم استولى على بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين فى المنيا

متهم
متهم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وبحوزته (7 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبيَّن احتواؤها على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاموال العامة مركز شرطة العدوة التسوق الالكتروني النصب قروض بطاقات الدفع الإلكترون

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