الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ورشة عمل لطلبة الجامعات وكوادر وزارة الشباب في أكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية" ورشة العمل التدريبية الـ34 الموجهة لطلبة الجامعات المصرية والكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة" بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

استهدفت الدورة عددًا من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل - الإرهاب والشائعات والحروب النفسية "تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة" - استخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام - الإعلام الموجه ودوره في إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية في كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).

يُعد تنظيم هذه الورشة استمرارًا للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات، واستمرارًا لدور وزارة الداخلية الهام للمشاركة في تنمية الوعي المجتمعي والتحصين الفكري لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الأمن القومي المصري.

أكاديمية الشرطة إسقاط الدولة الخبراء الأمنيين والمتخصصين وزارة الشباب

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