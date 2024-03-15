الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن العام يكثف حملاته فى أسوان والإسكندرية ودمياط

الأمن العام
الأمن العام

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان - دمياط - الإسكندرية)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: 

 

مديرية أمن أسوان

ضبط (3) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 8.150 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية لمخدري "الهيروين - الشابو"، بحوزة 3 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 670 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

 

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 7.250 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 8.500 كيلو جرام لمخدر البانجو، 6.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، طبنجة، فرد محلي، وعدد من الطلقات، بحوزة 4 متهمين "لهم معلومات جنائية". 

 

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (3) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية لمخدري "الحشيش - الهيروين"، بحوزة 3 متهمين، وضبط (2) قضية سلاح أبيض، ضُبط خلالهما (2 قطعة سلاح أبيض)، بحوزة متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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