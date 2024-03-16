السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط وتحرير 111 محضرًا متنوعًا في حملة لمباحث تموين الغربية

حملة لمباحث تموين
حملة لمباحث تموين الغربية

تمكنت مباحث تموين الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، من ضبط 111 تاجرًا مخالفًا ومخابز تعمل بشكل غير قانوني، خلال حملتها على مراكز محافظة الغربية الثمانية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المخالفين بعد مراقبة مستمرة  للمحلات التجارية ومحلات الجملة والأسواق والمخابز، ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل ارتفاع الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين، وذلك حسب توجيهات محافظ الغربية، ومدير أمن الغربية، بضرورة ضبط الأسواق والتصدي لأي ظاهرة من شأنها احتكار بضاعة أو رفع سعرها.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، يفيد بنجاح ضباط وأفراد الإدارة في تنفيذ حملة ناجحة، أسفرت عن تحرير 111 محضرا، وذلك عقب ضبط تجاوزات متنوعة، ومن بين التجاوزات المضبوطة كان البيع بأسعار مرتفعة، وعدم وجود فواتير للبضائع، وإغلاق المحلات خلال ساعات العمل، وعدم وجود شهادات صحية للعمال، وعدم تطبيق الموازين القانونية في مخابز البلدية.

وعلى الصعيد ذاته، واستمرارًا لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى التي يقوم بها محافظ الغربية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين، قاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، والأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات بنطاق مركز ومدينة قطور.

واطمآن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن، موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية.

وشدد المحافظ على تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الأسواق.

الجدير بالذكر، أن محافظ الغربية يقوم بجولات يومية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية؛ وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 مراكز محافظة الغربية الثمانية التجار المخالفين تقليل ارتفاع الأسعار مدير امن الغربيه

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