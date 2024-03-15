15 مخالفة داخل مخابز بلدية وسياحية في طنطا

أكد المهندس محمد أبو هاشم، مدير مديرية تموين الغربية، أن مفتشو الرقابة التجارية بالمديرية بالتعاون مع إدارة تموين طنطا، قد تمكنوا من ضبط عدد من المخالفات وتحرير عدد من المحاضر لمخابز بلدية وسياحية بنطاق دائرة مركز طنطا، وتستهدف الحملة تحسين الوضع التمويني في مركز ومدينة طنطا، وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى.

وخلال هذه الحملة تم ضبط 15 مخالفة، وتم تحرير محاضر بها، حيث تم رصد عدة مخالفات، وتشمل هذه المخالفات التلاعب في مواصفات الخبز، وعدم الامتثال للموازين المقررة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وتم إخطار النيابة العامة لإتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه المحاضر.

يأتي ذلك تطبيقًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

من جهته، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وأنه سيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.