الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تنظيم قافلة طبية دعمًا للمرضى الأولى بالرعاية فى الغربية

قافلة طبية
قافلة طبية

نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى طنطا الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 139 مريضًا ضمن المرضى الأولى بالرعاية بقريتي بلشاى وكفر المحروق مركز كفرالزيات، وقرية كفر سبطاس مركز طنطا، وقرية الرجبية مركز السنطة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية.


وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها من الأسر الأولى بالرعاية، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.


من جهته؛ قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر– عيون– أعصاب– عظام– مخ وأعصاب– سمعيات– جراحة عامة– أطفال– باطنة– مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.


وأشار إلى إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.
 

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

جمعية الأورمان مستشفى طنطا الجامعي الرجبية مركز السنطة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية طارق رحمي محافظ الغربية الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان زرع القرنية غير القادرين فى المحافظة شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى

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