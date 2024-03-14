الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إغلاق 102 منشأة تجارية فى الغربية لمخالفة قرارات الحكومة

غلق
غلق

أغلقت لجان محافظة الغربية الرقابية، المكلفة بالمرور على المحلات والورش والمولات التجارية، بالمدن والمراكز، 102 منشأة تجارية خلال الساعات الـ24 الماضية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، بالإضافة إلى منع انتشار العدوى بين المواطنين، في الإجراءات التي تهدف إلى توفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ61 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى إغلاق 102 منشأة تجارية، بما في ذلك المحلات التجارية والورش المخالفة للقوانين، تم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، بإشراف رؤساء المدن والأحياء وتحت إشراف المحافظ.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الامتثال للتدابير الاحترازية والحفاظ على السلامة العامة في ظل الظروف الراهنة، وتعكس هذه الخطوة التزام السلطات المحلية بحماية المواطنين والمساهمة في الحد من انتشار العدوى.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى توفير وترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر، وضمان التزام المنشآت التجارية والأفراد بالإجراءات الاحترازية المقررة من قِبل مجلس الوزراء.

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