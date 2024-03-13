ضبط 106 مخالفات تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالغربية

شن مفتشو مديرية التموين بمحافظة الغربية، عدة حملات متتالية علي مراكز محافظة الغربية، تمكنوا خلالها من ضبط 106 مخالفة تموينية في الحملات على المخابز والأسواق، وتم رصد عدة مخالفات شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وعدم حمل شهادات صحية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد مراقبة مستمرة للمحلات التجارية ومحلات الجملة والأسواق والمخابز، ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل ارتفاع الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين.

وتضمنت الحملات عملية تفتيش شاملة للمخابز في المناطق المستهدفة، حيث تم رصد عدة مخالفات تشمل التلاعب في مواصفات الخبز، وعدم الامتثال للموازين المقررة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وتم تنفيذ الحملة بجهود مشتركة من فريق من مديرية التموين بمحافظة الغربية، وإدارات التموين المختلفة بالمراكز.

جاءت هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتعليمات المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين ومكافحة الغش التجاري.

وعلي الصعيد ذاته، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وشدد المحافظ على تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الأسواق.