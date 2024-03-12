الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الاشغالات بمركز ومدينة سمنود

محافظ الغربية من
محافظ الغربية من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الجولات  المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية  على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

محافظ الغربية يقود حملة تفتيشية على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت 

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية المفاجئة التي قادها محافظ الغربية، صباح اليوم  على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، ومحلات بيع الدواجن والأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات بمركز ومدينة سمنود، استمرار لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى التي يقوم بها محافظ الغربية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.
واطمئن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.

 ووجه "رحمي" بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية، وخلال الجولة وجه المحافظ بمعاينة لجنه من الطب البيطري لمراجعه اللحوم بمنافذ سمنود فضلا عن قيام لجنه من التموين بمراجعه الفواتير بالمنافذ ومقارنه تلك الفواتير بأسعار السلع الموجودة داخل المنافذ.

وعلى هامش الجولة التي قام المحافظ بمتابعة اعمال النظافة ورفع الاشغالات بسمنود موجها باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وكبار السن رالأطفال وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

محافظ الغربية من الحدث
محافظ الغربية من الحدث
محافظ الغربية من الحدث
محافظ الغربية من الحدث
محافظ الغربية من الحدث
محافظ الغربية من الحدث
طارق رحمي محافظ الغربية محافظ الغربية الحملات التفتيشية تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية الحملة التفتيشية المفاجئة اعمال النظافة ورفع الاشغالات بسمنود

مواد متعلقة

تعيين الدكتور حاتم أمين نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث

محافظ الغربية يقود حملة تفتيشية مفاجئة على محال بيع السلع الغذائية بالمحلة الكبرى

ضمن الموجة 22.. كفر الزيات تواصل التصدي للبناء المخالف وغير المرخص

رفع 310 أطنان من القمامة والمخلفات المتراكمة من شوارع مركز زفتى

ضبط وتحرير 120 مخالفة خلال حملة لمباحث التموين فى الغربية

لمخالفة مواعيد الغلق.. تشميع 97 منشأة تجارية فى محافظة الغربية

زراعة 210 أشجار مثمرة وزينة بمراكز الغربية

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

الأكثر قراءة

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها «المتحدة» بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبوالمحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر