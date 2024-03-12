رفع 310 أطنان من القمامة والمخلفات المتراكمة من شوارع مركز زفتى

أعلن المحاسب إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتي، في محافظة الغربية، عن رفع ما يقرب من 310 أطنان، من القمامة والمخلفات المتراكمة والصلبة والأتربة، من الشوارع العامة والطرق العامة والفرعية في المركز والمدينة.

شارك في هذه الحملة فريق مكون من العمال والحملة الميكانيكية المدربة، باستخدام المعدات والآليات اللازمة لجمع ونقل هذه المواد، وقدم الفريق أداءً ممتازًا وتعاونًا وثيقًا لضمان أن يتم رفع بكفاءة وفقًا للمعايير البيئية والصحية.

التركيز على تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الجانبية ورفع كل نقاط تجميع القمامة

وأكد رئيس مدينة زفتي، ان فريق الحملة المكلف قد تمكن من جمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بكفاءة عالية، حيث تم تنظيم العمليات بشكل منظم وفعال، وتشمل الحملات جمع القمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى التركيز على تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الجانبية ورفع كل نقاط تجميع القمامة لتحقيق بيئة نظيفة وجذابة.

وعلي صعيد مواز، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام جهود الوحدات المحلية فى استمرار اعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات استعدادا لشهر رمضان المبارك. وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

محافظ الغربية يشكر عمال النظافة

ووجه محافظ الغربية الشكر لعمال النظافة الذين يؤدون عملهم بجد وكفاح، وهم صائمون في نهار رمضان، من اجل إظهار الشوارع والميادين بالمحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

واكد رحمي، أن المحافظة تُولى اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.