احتفالية بمركز النيل للإعلام بزفتى عن "يوم الشهيد"

أقام مركز النيل للإعلام بزفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى، احتفالية بيوم الشهيد بقاعة مركز النيل للإعلام بزفتى.

تحدث في اللقاء اللواء دكتور مهندس مصطفى كامل هدهود محافظ البحيرة الأسبق ومساعد مدير المخابرات الحربية وأستاذ بكلية الفنية العسكرية والشيخ أحمد عبدالرءوف المنسق العام لأوقاف الغربية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم الوقوف دقيقة حداد على روح شهداء مصر وأعقبها فيلم تسجيلى قصير بعنوان "سيرة شهيد".

وبعد انتهاء عرض الفيلم التسجيلى كنا مع إلقاء أبيات من الشعر عن يوم الشهيد قدمتها الطالبة شهد محمد فكرى مدرسة دمنهور الوحش الإعدادية.

وكانت الكلمة للشيخ أحمد عبدالرءوف المنسق العام لأوقاف الغربية متحدثًا عن أن يوم الشهيد هو يوم الاعتزاز والفخر بأشرف دماء سالت على تراب الوطن، والذين يضحون بأنفسهم في سبيل الوطن.



وأضاف أن الشهيد في الإسلام هو من ضحى بنفسه في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الحفاظ على دينه وعرضه وعلى وطنه من أي عدوان، والشهيد هو من مات محاربا في سبيل استرداد الوطن أو مات مدافعا ومهاجما على الظالمين الذين تعدوا على حدود الله عز وجل والشهيد هو الذي استشهد على أيدى الخونة من تفجيرات وقتل الكبير منهم والصغير.

وأضاف أن للشهيد مكانة عظيمة عند الله عز وجل فهو حي لا يموت ويخلد في جنة الخلد ينعم فيها ويحيا فيها.

وجرى عرض فيلم تسجيلى بعنوان "كان نفسه يسمى بنته حرة" قصة الشهيد نقيب محمد على محمد العزب.

ثم بعد ذلك تم تقديم استعراض على أغنية "أبويا وصانى" لطالبات مدرسة دمنهور الوحش الإعدادية، وكانت الخاتمة مع كلمة اللواء دكتور مهندس مصطفى كامل هدهود محافظ البحيرة الأسبق ومساعد مدير المخابرات الحربية وأستاذ بكلية الفنية العسكرية، حيث تحدث عن تاريخ العسكرية المصرية وعن بسالتها في كل الحروب التى خاضتها مصر بداية من أعوام 1948، 1956، 1967م وحرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر العظيم عام 1973م، الذي أعاد للأمة العربية كرامتها وثقتها؛ إذ أثبت للعالم أن مصر الصامدة لا تُهزم أبدًا.

احتفالية بمركز النيل للإعلام

احتفالية بمركز النيل للإعلام

احتفالية بمركز النيل للإعلام