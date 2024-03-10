إصلاح 72 كشافًا وتركيب 20 كشافًا خلال حملة صيانة بالمحلة الكبرى

أعلنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بقيادة اللواء عمرو فكري، عن نجاح حملة لصيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، وإزالة الشدات والتوصيلات المخالفة، وذلك في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة خلال 24 ساعة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وتمكنت الحملة من صيانة نحو 72 كشافًا وتركيب 20 كشافًا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

ووجّه الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بصيانة الأعمدة الكهربائية والكشافات، وبالعمل على إزالة الشدات والوصلات المخالفة وسرعة فصل التيار عن المخالفين على كل أنحاء المحافظة، والمحافظة على عدم السماح بسرقة التيار الكهربائي، مع المتابعة المستمرة لعدم العودة للتوصيلات العشوائية غير المرخصة وغير الشرعية، والتي تكبد الدولة خسارة كبيرة، ومتابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

المحافظة تولى اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تولى اهتمامًا بالغًا بملف النظافة، للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة، من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة، مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير، للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

جاء ذلك خلال متابعة لجهود الوحدات المحلية، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة، فى استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية، ومحيط المدارس والمستشفيات استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وشدد المحافظ، خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع، للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.