فى يوم الشهيد.. الغربية تطلق أسماء 30 شهيدًا على مؤسساتها منذ 2019

وجَّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار وأسرهم وذويهم، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا المصرية في "يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض ابن محافظة الغربية، خلال تواجده بالصفوف الأمامية لجبهة القتال فداء لأرض الوطن في 9 مارس 1969، معربًا عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وأكد رحمي اعتزاز كل فئات الشعب المصري بالجيش المصري، والذي حمل على عاتقه توفير الأمن والأمان للشعب المصري، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا شكره لأسر الشهداء: "شكرًا على الهدية التي قدمتوها لمصر، شكرًا على ما قدمتوه من ثمن للحرية والأمان، كما وجَّه التحية لكل مصاب قدم جزءًا من جسده فداءً للوطن".

وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم إطلاق أسماء ١٣ شهيدًا من الشرطة، و١٧ من القوات المسلحة بداية من ٢٠١٩ حتى تاريخه على عدد من المؤسسات الحكومية من مدارس وشوارع ومراكز شباب بمحافظة الغربية.

وأكد المحافظ أن إطلاق أسماء شهداء الواجب الوطني على المؤسسات العامة والشوارع والمدارس يأتي تخليدًا لذكرى الشهداء نظير ما قدموه فداءً لوطنهم وحفظ أمن واستقرار الشعب المصري.

محافظة الغربية خلال الحدث

محافظة الغربية خلال الحدث