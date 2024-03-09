غرس 200 شجرة مثمرة وزينة في مدينة بسيون بالغربية

أعلنت رئاسة مجلس ومدينة بسيون بقيادة إسلام النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، عن غرس 200 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة.

أوضحت أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وذلك عن طريق زراعة أشجار مثمرة وزينة في كافة شوارع وطرق المحافظة في كل المدن والأحياء والقرى، وذلك تحت رعاية وإشراف محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

تابعت أن تلك الأعمال تأتي في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الغربية، جميع رؤساء المدن والأحياء في المحافظة، بضرورة الاهتمام بالنظافة وبالتشجير، مضيفًا أن أهمية حملات النظافة في تأثيرها الإيجابي على البيئة وصحة المواطنين، مؤكدًا على استمرار الجهود الحكومية لتحسين الظروف البيئية والصحية للمجتمع، ومشددًا على ضرورة تعاون المواطنين في الحفاظ على النظافة والبيئة من خلال الالتزام بالأنظمة والتوجيهات الصادرة من الوحدات المحلية.

فيما أعلن رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن غرس 230 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس المدينة أن تلك الأعمال تأتي في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.