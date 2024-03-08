رفع 340 طن قمامة وغرس 230 شجرة في شوارع طنطا

أكد الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، في محافظة الغربية، أن عمال مجلس مدينة طنطا، قد نجحوا في رفع ما يقرب من 340 طنًا من القمامة والمخلفات المتراكمة والصلبة والأتربة، من الشوارع العامة والطرق العامة والفرعية في المركز والمدينة.

وشارك في هذه الحملة فريق مكون من العمال والحملة الميكانيكية المدربة، حيث استخدموا المعدات والآليات اللازمة لجمع ونقل هذه المواد، وتمكن فريق العمل من تقديم أداءً ممتازًا وتعاونًا وثيقًا لضمان أن يتم رفع بكفاءة وفقًا للمعايير البيئية والصحية.

كما تمكن فريق الحملة المكلف من قبل رئيس مركز ومدينة طنطا، تمكن من جمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بكفاءة عالية، حيث تم تنظيم العمليات بشكل منظم وفعال، وتشمل الحملات جمع القمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى التركيز على تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الجانبية ورفع كل نقاط تجميع القمامة لتحقيق بيئة نظيفة وجذابة.

من جهته، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار عمليات النظافة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أهمية الاستمرار في هذه الحملات للحفاظ على نظافة البيئة ورفع مستوى الصحة العامة.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة تعاون المواطنين من خلال الالتزام بالأنظمة والتوجيهات الصادرة من الوحدات المحلية للمحافظة على نظافة المدينة والحفاظ على البيئة، مطالبًا الجميع بالتعاون من أجل الحفاظ على مكتسبات حملات النظافة بالمدن والمراكز.

وعلى صعيدٍ مواز، أعلن رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن غرس 230 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتي في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.