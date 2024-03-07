الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ماراثون وعرض كاراتيه احتفالًا باليوم العالمى للمرأة فى الغربية

الاحتفال بيوم المرأة
الاحتفال بيوم المرأة فى الغربية

نظَّمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، فعالية رياضية مميزة في مدينة زفتى بمحافظة الغربية، شملت الفعالية ماراثون بدأ من أمام نادي زفتى الرياضي، وانتهى أمام الكوبري الفرنساوي.

وأقام فريق كاراتيه نادي زفتى الرياضي، استعراضًا مميزًا لرياضة الكاراتيه، وشهد الحدث مشاركة العديد من الرياضيين إلى جانب القيادات الشعبية والتنفيذية. 

وأطلق إشارة انطلاق الماراثون من أمام نادى زفتى الرياضي، يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بوجود إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، واللواء أسامة أبوفرد، مساعد مدير الأمن لزفتى والسنطة.

وانتهى الماراثون أمام الكوبري الفرنساوي في المدينة، وشارك في المسيرة عدد تجاوز الـ1000 من الفتايات والسيدات.

وشارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في الحدث عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتهدف هذه الأنشطة إلى تدريب الفتيات والسيدات على المهارات الحياتية وتوفير فرصة للتواصل والحوار بين الأجيال المختلفة.

وشاركت سيدات إدارة الشباب والرياضة في زفتي، ولاعبات ولاعبو فريق الكاراتيه بنادي زفتي الرياضي حاملين علما ضخما لجمهورية مصر العربية توسط المسيرة، ورددوا الأغاني الوطنية وأشعلت الأغاني الوطنية حماس المشاركين في المسيرة. 

وأعرب يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الرياضي المهم، مؤكدًا أهمية دعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتطوير قدراتهم.

وأضاف أن هذا الحدث يعكس التزام الإدارة العامة للتنمية الرياضية في محافظة الغربية بتعزيز ثقافة الرياضة ودعم المرأة الرياضية.

من جهته، أعرب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الفريد في مدينة زفتي، مؤكدًا أهمية تعزيز الرياضة وتشجيع الشباب لممارستها؛ للحفاظ على لياقتهم البدنية وتنمية مهاراتهم.

وشكَّلت هذه الفعالية فرصة ممتازة للمجتمع للتعرف على الرياضة والاستمتاع بماراثون السير على الأقدام، إلى جانب ختامه بمنافسات الكاراتيه، في إطار السعي إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة صحي ونشط.

وخرج الماراثون واستعراض الكاراتيه في الغربية، على شكل احتفالية باليوم العالمي للمرأة، وتسليط الضوء على دور المرأة في الرياضة، وسيكون الحدث بمثابة منصة للاحتفاء بالمرأة الرياضية وتشجيعها على تحقيق إنجازات رياضية مذهلة.

وشهد الماراثون واستعراض الكاراتيه في الغربية حضورًا كبيرًا من الجماهير والمسئولين ووسائل الإعلام.

الاحتفال بيوم المرأة فى الغربية
الاحتفال بيوم المرأة فى الغربية
الاحتفال بيوم المرأة فى الغربية
الاحتفال بيوم المرأة فى الغربية
الاحتفال بيوم المرأة فى الغربية
الاحتفال بيوم المرأة فى الغربية
الاحتفال بيوم المرأة فى الغربية
الاحتفال بيوم المرأة فى الغربية
الاحتفال بيوم المرأة فى الغربية
الاحتفال بيوم المرأة فى الغربية
فاعلية الشباب والرياضة رئيس مركز ومدينة زفتي ورددوا الاغاني الوطنية وأشعلت الاغاني الوطنية حماس المشاركين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية الدكتور أشرف صبحي وشارك في المسيرة عدد تجاوز الـ 1000 من الفتايات والسيدات نادي زفتي الرياضي

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