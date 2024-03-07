ضمن حملات الموجة الـ22.. إيقاف 7 حالات تعدٍ وبناء مخالف بزفتى

قاد رئيس مركز ومدينة زفتى، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة.

وواصل رئيس مركز ومدينة زفتى، إبراهيم فايد، تحقيق نجاحات ملموسة في هذا الصدد، حيث تمكنت الوحدة المحلية بزفتي، من إيقاف 7 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات، بالإضافة إلى ذلك، نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز.

من جهته، شدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه 22 بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبهذه الجهود المستمرة والحملات المتتالية، تعزز الوحدات المحلية في محافظة الغربية الحفاظ على الأملاك العامة والأراضي الزراعية، وتؤكد التزامها بمكافحة التعديات والحفاظ على البيئة والممتلكات العامة لصالح المجتمع.

وفي الصعيد ذاته، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وتحققت نتائج إيجابية بفضل هذه الحملات المتتالية في المحافظة، وتعتبر هذه الجهود الواسعة جزءًا من الجهود المستمرة لحماية الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات، تأتي هذه الحملات في إطار المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأسفرت الحملات عن إزالة 5 حالات بناء مخالف على مساحة 97م2 و5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 145م2 و7 حالات متغيرات مكانية غير قانونية وحالتين مخالفات للبناء.