الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط سكر وسولار في حملة لمديرية تموين الغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

شكلت مديرية تموين الغربية، حملة تموينية، الأربعاء بدائرة مركز طنطا، تحت إشراف مديرية التموين وبعضوية أشرف شرف الدين، مدير إدارة تموين مركز طنطا وأعضاء الرقابة التجارية بالمديرية السيد احمد الحواله، ومحمود فوزي، احمد فاروق، وذلك بناءًا علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وبرئاسة محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

أسفرت الحملة عن ضبط سلع استراتيجيه 5 طن سكر بحوزة سائق سيارة شيفروليه مرور القليوبية، تسير في دائرة مركز طنطا، بدون اى مستندات تثبت سبب حيازته تلك الكمية بغرض التلاعب بقوت الشعب وافتعال الأزمات.

كما تم ضبط محطه رصيف بدون ترخيص والتحفظ على كميه وقدرها 1000 لتر سولار مدعم تجميع بداخل المحطة، كما تم ضبط محطه تموين سيارات قام مسئول المحطة بالتلاعب فى الارصده والتصرف فى كميه وقدرها 1000 لتر سولار مدعم.

تم تحرير محضر جنح ضد محل مستحضرات تجميل لحيازته عدد 500 عبوة مستحضرات تجميل  مختلفة الانواع منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الانتاج والانتهاء، وكذلك تم تحرير محضر جنح ضد مخزن للاعلاف وتم تحريز عدد 1.9 طن ونصف علف خلطه حمام مشتبه في صلاحيته لعدم كتابه تاريخ الانتهاء.

تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات والعرض على وكيل النائب العام لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

من جهته، أكد طارق رحمي، محافظ الغربية استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بصفة يومية على الأسواق التجارية بالمدن والقرى المختلفة على مستوى المحافظة، لمتابعة الأسواق التجارية على مدار أيام الأسبوع، للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، والمخابز، ومكافحة جرائم حجب وحيازة السلع ومنع تداولها، والبضائع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية المطروحة بالأسواق.

تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
مركز طنطا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مراقبة السلع الغذائية حملة تموينية والتجارة الداخلية ضبط سلع استراتيجيه مستحضرات تجميل

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