الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة لصيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة بالغربية

صيانة أعمدة
صيانة أعمدة

وجه الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بصيانة الأعمدة الكهريائية والكشافات، وبالعمل علي إزالة الشدات والوصلات المخالفة وسرعة فصل التيار عن المخالفين علي كافة أنحاء المحافظة، والمحافظة على عدم السماح بـ سرقة التيار الكهربي، مع المتابعة المستمرة لعدم العودة للتوصيلات العشوائية غير المرخصة وغير الشرعية والتي تكبد الدولة خسارة كبيرة، ومتابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

أعلنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بالغربية، عن نجاح حملة لصيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، وإزالة الشدات والتوصيلات المخالفة، وذلك في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة، وذلك بناءًا علي تعليمات محافظ الغربية ونائبه.

وأشرف على الحملة المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، حسب الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، الذين شددا على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

 صيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق

وتمكنت الحملة من صيانة نحو 66 كشافًا وتركيب 20 كشافًا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

حملة صيانة وإصلاح للأعمدة في السنطة

كما شنت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، بقيادة مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 41 كشافًا وتركيب 15 كشافا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

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