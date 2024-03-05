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تجديد اعتماد شهادتي الأيزو بكلية الزراعة جامعة طنطا

جانب من تجديد رخصة
جانب من تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» لكلية الزراعة بـ جامعة طنطا، في إدارة المنظمات التعليمية ونظم إدارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة جميع منسوبي كلية الزراعة لحصولها على تجديد اعتماد شهادة الأيزو، مؤكدا أن التزام الكلية بتحقيق معايير الجودة تستهدف تحقيق جودة حقيقية ومستدامة في مخرجات التعليم، مثمنا جهود جميع العاملين بالكلية في الاعداد للحصول على تجديد رخصة شهادتي الأيزو للكلية.

ضم الوفد المشكل من الشركة العربية للاستشارات الهندسية، الدكتورة منال درويش رئيس فريق المراجعة من الشركة المانحة QME، والدكتورة مني الزناتي عضو فريق المراجعة من الشركة المانحة QME، وأعلن الوفد بعد الزيارة الميدانية لقطاعات الكلية، منح الكلية تجديد رخصة شهادة الايزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015 بحضور الدكتور محمد السيد عميد الكلية، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور علي المغربل عضو فريق مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور اسامة عبد الحميد مدير وحدة الجودة بالكلية ومراجعي الايزو بالكلية، الدكتور ياسر نحيله والدكتورة صفاء السيد عطيه والدكتورة هناء عاطف نسيم  والدكتورة  رانيا احمد والدكتورة اميره عبد العال ومحمد رجب ومحمد مسعد، وسعيد معتمد أمين الكلية.

من جانبه تقدم  الدكتور محمد السيد عميد الكلية عقب الزيارة وتوصية اللجنة بالمنح، بخالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي الكلية على جهودهم المتواصلة للوصول بمعايير الاعتماد إلى هذه الدرجة من الإتقان والتفاني في العمل.

جانب من تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو بجامعة طنطا
جانب من تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو بجامعة طنطا
جانب من تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو بجامعة طنطا
جانب من تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو بجامعة طنطا
جانب من تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو بجامعة طنطا
جانب من تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو بجامعة طنطا
كلية الزراعة إدارة المنظمات التعليمية تحقيق معايير الجودة جميع العاملين بالكلية تجديد رخصة شهادتي الأيزو الشركة العربية للاستشارات الهندسية حدة الجودة بالكلية

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