الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات في الغربية

مرافق الغربية
مرافق الغربية

شنت شرطة مرافق الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر رزق خليل مديرشرطة المرافق بالغربية، حملة جديدة على مراكز المحافظة، بهدف إعادة النظام والانضباط في الشوارع والأسواق، بمختلف مدن مراكز المحافظة الثمانية، وواصلت الوحدات التابعة لـقسم مرافق مديرية أمن الغربية، الحملات من أجل فرض النظام على الشارع بمحافظة الغربية ومنع كافة التعديات.

واستهدفت الحملات المناطق التجارية وأسواق البيع؛ بهدف إزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع والأسواق، واستعادة النظام والانضباط في المناطق العامة، وتأتي هذه الحملة بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، حيث تم تكليف العميد عبدالقادر خليل بمواصلة الحملات بشكل مستمر على مدار الساعة؛ بهدف استعادة النظام والانضباط في جميع مدن المحافظة. 

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم المرافق بالغربية، بتنفيذ حملة موسعة أسفرت الحملة عن إزالة وتحرير 33 محضر إشغال طريق عام للمخالفين بالطريق العام ورفع 305 حالات إشغال طريق، وإزالة 4 عربات يد خشبية خاصة بالباعة الجائلين، كما تمت إزالة حواجز حديدية على الأرض تعوق حركة المرور، وتند قماش وترك، وإعلانات خشبية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والذي شدد على استمرار تكثيف الحملات الدورية المفاجئة  لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن لإعادة الانضباط لشوارع عروس الدلتا، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشملت المخالفات؛ مخالفات تعد وإشغال طريق لكافيهات، ومحلات تجارية، وباعة متجولين، كما تمت أيضًا مصادرة المواد غير المرخصة وتسليمها إلى مخازن شرطة المرافق، وتم اتخاذ إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة المتجولين إلى تلك المناطق.

وأكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات وتكثيف الحملات، لمنع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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