الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لسيامة القمص أرسانيوس

محافظة الغربية
محافظة الغربية

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في حفل اليوبيل الذهبي للقمص أرسانيوس عوض بكنيسة ماري جرجس بكفر الزيات، بحضور نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب، المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات وعدد من الشيوخ والكهنة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وبدأ الحفل بتقديم بعض الترانيم ومن ثم عرض عدة أفلام تسجيلية عن حياة القمص أرسانيوس عوض وكلمات شكر وتقدير ومحبة له بمناسبة مرور 50 عاما من الكهنوت.


وبدأ المحافظ كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق الجمهورية الجديدة جمهورية الأمن والأمان التي نعيش فيها جميعا بمحبة وود، وعبر المحافظ عن سعادته البالغة بحضور حفل اليوبيل الذهبي للقمص أرسانيوس عوض بمناسبة مرور 50 عاما من الكهنوت، مؤكدا أن مسلمي ومسيحي مصر أبناء وطن واحد ونسيج واحد، فكلنا مصريون في المقام الأول ونعيش في حالة من الوحدة الوطنية القوية.


وأشار المحافظ إلى  أن مصر ستظل تمثل دوما بمسلميها ومسيحييها رمزا للنسيج الواحد المترابط، ومؤكدا، عمق روابط الأخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطني الواحد، الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة والتماسك والتآخي بين أبناء الشعب المصري العظيم.

 

اليوبيل الذهبي للقمص أرسانيوس بكنيسة ماري جرجس بكفر الزيات القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة مسلمي ومسيحي مصر أبناء وطن واحد ونسيج مصر ستظل تمثل دوما بمسلميها ومسيحييها رمزا للنسيج الواحد المترابط

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