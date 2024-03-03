إغلاق 97 منشأة تجارية وإطفاء الإنارة الخارجية لـ 75 في الغربية

أعلنت محافظةالغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي، عن إغلاق 97 منشأة تجارية في محافظة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في استهلاك الكهرباء ومنع إهدار الطاقة الكهربائية، ومكافحة انتشار الأمراض والفيروسات.

.ووفقًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، تم معاينة ومراقبة المنشآت من قبل لجان مجالس المدن والأحياء في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وبإشراف رؤساء المدن والأحياء، وبمتابعته ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، وقد تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 75 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى إغلاق 97 منشأة تجارية مخالفة للقوانين، وذلك خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزاراء.

وأكد نائب محافظ الغربية، استمرار الحملات والمتابعة في جميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والمواعيد الجديدة للغلق، وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة والالتزام بها.

حملات مستمرة

تأتي هذه الإجراءات في إطار حملات مستمرة تهدف الحكومة من خلالها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر، وضمان التزام المنشآت التجارية والأفراد بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، بهدف تعزيز المصلحة العامة ورفاهية المواطنين.

وعلي صعيد منفصل، أكد محافظ الغربية، أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.

وقال محافظ الغربية، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.