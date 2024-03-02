السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 270 طن قمامة ومخلفات صلبة بمدينة زفتى

رفع قمامة
رفع قمامة

تمكنت رئاسة مركز ومدينة زفتي، في محافظة الغربية، من تحقيق إنجاز مهم في مجال رفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة من الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم رفع ما يقرب من 270 طنًا من هذه المواد، مما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوحدة المحلية وفرق العمل في المركز والمدينة.

تولى المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، الإشراف على هذا العمل، بينما قاد المحاسب مجاهد الدرف، نائب رئيس المدينة لشؤون المدينة، قاد الحملة المكثفة ووجه توجيهات وتعليمات دقيقة للفريق المعني بالعمل، لضمان تنظيم وتنفيذ العملية بكفاءة وفعالية.

شارك في هذه الحملة فريق مكون من العمال والحملة الميكانيكية المدربة، حيث استخدموا المعدات والآليات اللازمة لجمع ونقل هذه المواد، قدم الفريق أداءً ممتازًا وتعاونًا وثيقًا لضمان أن يتم رفع القمامة والمخلفات الصلبة بكفاءة وفقًا للمعايير البيئية والصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود ليست منفصلة، بل تأتي في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور المهندس أحمد عطا؟ حيث تحرص محافظة الغربية، على المحافظة على نظافة كافة المدن والمراكز  وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وتكمن أهمية هذه الجهود في الحد من التلوث والأمراض المنقولة عبر القمامة والمخلفات الصلبة، ويعد رفع القمامة والمخلفات الصلبة بكمية هذه الكمية خلال الـ 24 ساعة الماضية يعكس التزام السلطات المحلية بتحسين الظروف البيئية وتحقيق النمو المستدام وتعكس هذه الجهود الاهتمام الكبير بصحة وسلامة المجتمع المحلي.

ووجه رئيس الوحدة المحلية المحلية بمركز ومدينة زفتى، الشكر لفرق العمل في مدينة زفتي على جهودهم المستمرة في رفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة مؤكد علي استمرار هذا التفاني في العمل والتحسن المستمر في البيئة والصحة العامة.

رئاسة مركز ومدينة زفتي القمامة والمخلفات الوحدة المحلية وفرق العمل رئيس مركز و مدينة زفتي فريق مكون من العمال والحملة الميكانيكية المدربة ي رفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة

مواد متعلقة

"روحانية وجمال".. فوانيس رمضان تعكس تراث وتقاليد محافظة الغربية

إحباط تهريب 2 طن دقيق بلدي مدعم من مخبز بطنطا

12 مخالفة ضد أصحاب المخابز بالمحلة

في 24 ساعة.. ضبط 255 مخالفة مرورية حملة لمرور الغربية

رفع 310 أطنان من القمامة والمخلفات خلال حملة نظافة في المحلة الكبرى

إغلاق 88 محلًا لمخالفة مواعيد الغلق فى الغربية

مصرع شخص وإصابة 2 إثر تصادم دراجة بخارية و"توكتوك" بطريق "السنطة- زفتى"

خلال المرحلة الثانية للموجة 22.. إيقاف 9 حالات تعد وبناء مخالف بزفتى

الأكثر قراءة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

5 قرارات من النيابة فى واقعة "وفاة طالبة العريش".. هل توجد شبهة جنائية؟

تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلى مع بيرسى تاو لتجديد عقده

غضب الولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد ضد إدارة نتنياهو

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: إسرائيل تطلق موجة استعمار عاتية في الضفة الغربية

فى اليوم الـ148 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 9000 امرأة فى غزة منذ 7 أكتوبر