رفع 270 طن قمامة ومخلفات صلبة بمدينة زفتى

تمكنت رئاسة مركز ومدينة زفتي، في محافظة الغربية، من تحقيق إنجاز مهم في مجال رفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة من الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم رفع ما يقرب من 270 طنًا من هذه المواد، مما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوحدة المحلية وفرق العمل في المركز والمدينة.

تولى المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، الإشراف على هذا العمل، بينما قاد المحاسب مجاهد الدرف، نائب رئيس المدينة لشؤون المدينة، قاد الحملة المكثفة ووجه توجيهات وتعليمات دقيقة للفريق المعني بالعمل، لضمان تنظيم وتنفيذ العملية بكفاءة وفعالية.

شارك في هذه الحملة فريق مكون من العمال والحملة الميكانيكية المدربة، حيث استخدموا المعدات والآليات اللازمة لجمع ونقل هذه المواد، قدم الفريق أداءً ممتازًا وتعاونًا وثيقًا لضمان أن يتم رفع القمامة والمخلفات الصلبة بكفاءة وفقًا للمعايير البيئية والصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود ليست منفصلة، بل تأتي في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور المهندس أحمد عطا؟ حيث تحرص محافظة الغربية، على المحافظة على نظافة كافة المدن والمراكز وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وتكمن أهمية هذه الجهود في الحد من التلوث والأمراض المنقولة عبر القمامة والمخلفات الصلبة، ويعد رفع القمامة والمخلفات الصلبة بكمية هذه الكمية خلال الـ 24 ساعة الماضية يعكس التزام السلطات المحلية بتحسين الظروف البيئية وتحقيق النمو المستدام وتعكس هذه الجهود الاهتمام الكبير بصحة وسلامة المجتمع المحلي.

ووجه رئيس الوحدة المحلية المحلية بمركز ومدينة زفتى، الشكر لفرق العمل في مدينة زفتي على جهودهم المستمرة في رفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة مؤكد علي استمرار هذا التفاني في العمل والتحسن المستمر في البيئة والصحة العامة.