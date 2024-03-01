في 24 ساعة.. ضبط 255 مخالفة مرورية حملة لمرور الغربية

تمكنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، من شن حملة مرورية موسعة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالتعاون بين الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية، وتم تنفيذ الحملة بقيادة مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، وتحت إشراف مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبد السلام.

أهداف الحملة

واستهدفت الحملة تطبيق القوانين المرورية وضبط المخالفات وتحصيل الغرامات الفورية، وقد أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير مخالفات متنوعة ومصادرة المركبات والدراجات النارية المخالفة.

وتمكن ضباط وافراد الحملة من رصد وضبط 255 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة.

تحصيل غرامات فورية من المخالفين

وقدرت الغرامات المحصلة من المخالفين خلال الحملة بمبلغ 57.750 جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما في ذلك إخطار النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما جرى خلال هذه الحملة مصادرة 32 مركبة "توكتوك" لعدم حملها أي معلومات تعريفية، بالإضافة إلى مصادرة 28 دراجة نارية لعدم حملها لوحات معدنية وعدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وتعكس هذه الحملة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارة العامة لمرور الغربية للحفاظ على النظام والسلامة المرورية في المحافظة، وتأتي في إطار الجهود المستمرة لتوعية السائقين وتطبيق القوانين المرورية للحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية بين المواطنين.