الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رفع 500 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع طنطا بالغربية

رفع مخلفات
رفع مخلفات

قال الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، إن حملات النظافة الشاملة استمرت لعدة أيام بدون توقف وذلك بهدف تحسين نظافة المركز والمدينة  والقري التابعة، سعيًا لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وعمل فريق الحملة المكلف بجمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بكفاءة عالية، حيث يتم تنظيم العمليات بشكل منظم وفعال، وتشمل الحملات جمع القمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى التركيز على تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الجانبية ورفع كافة نقاط تجميع القمامة لتحقيق بيئة نظيفة وجذابة.

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، بقيادة الدكتور محمود عيسي، رئيس مجلس مدينة طنطا، في رفع 500 طن من القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة خلال فترة الحملة. 

وتولى رئيس مركز ومدينة طنطا، إدارة  هذه الحملة والإشراف عليها بكفاءة عالية، حيث قاد فرق العمل المكلفة بجمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بالتعاون مع نواب رئيس المدينة ورئيس الحملة الميكانيكية، ورؤساء أقسام النظافة والبيئة.

حمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا النظافة الشاملة بيئة صحية للمواطنين بجمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بكفاءة عالي المحلية لمركز ومدينة طنطا بالتعاون مع نواب رئيس المدينة

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